Covid, visite parenti in microcomunità con tampone di 48 ore

Le visite nelle microcomunità per anziani in occasione delle festività natalizie "dovranno essere opportunamente programmate con gli enti gestori e saranno accessibili solo ai parenti che si sottoporranno a tampone rapido nelle 48 ore precedenti alla visita. A questo proposito, sono stati già previsti due punti sul territorio, uno al drive-in dell'area della Pepinière di Aosta, l'altro a Donnas, presso il poliambulatorio". Lo ha anticipato il coordinatore dei presidenti delle Unités des communes valdostaines, Mauro Lucianaz, nel corso dell'assemblea del Cpel.

"Siamo consapevoli, insieme all'assessorato regionale alla Sanità, che - ha spiegato Lucianaz - questo periodo di isolamento è stato difficile per tutti. Vogliamo venire incontro alle esigenze delle famiglie di incontrare i propri cari e stiamo, quindi, predisponendo un protocollo adeguato a garantire un accesso in piena sicurezza. Daremo ampia comunicazione appena sarà possibile aderire a questa iniziativa".