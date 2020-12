Al via stagione sci fondo per valdostani, sabato prime aperture

Aprirà sabato prossimo in Valle d'Aosta la stagione dello sci di fondo, ma solo per i residenti.

Le prime località saranno Cogne, Champorcher, Gressoney, Torgnon e Fontainemore (Coumarial). L'avvio è reso possibile da un'ordinanza del presidente della Regione che autorizza a raggiungere gli impianti anche al di fuori del comune di residenza, in deroga alla fascia arancione in cui si trova la regione. Nei prossimi giorni inoltre apriranno diverse stazioni di sci alpino per gli allenamenti degli atleti: dopo Cervinia, già in funzione, sarà la volta di Pila e poi Courmayeur, La Thuile e Mt Rosa (Champoluc e Gressoney).