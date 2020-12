P.a: sindacati raccolgono fondi per Banco alimentare

Un gesto per "testimoniare come i lavoratori della pubblica amministrazione credano nella solidarietà e nel principio che i lavoratori di tutti i settori debbano essere uniti, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà". Lo chiedono Cgil, Cisl e Uil in occasione dello sciopero di oggi, proponendo ai dipendenti di devolvere almeno la paga di un'ora di lavoro a favore della Fondazione Banco Alimentare. I sindacati verseranno anche una loro quota. Fino al prossimo 15 gennaio è stato attivato uno specifico conto corrente bancario.