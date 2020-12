Covid, altri quattro morti in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri quattro decessi in Valle d'Aosta a causa del Covid-19. Il totale delle vittime sale a 343 (197 in questa 'seconda ondata'). E' quanto riportato nel bollettino diffuso dalla regione valle d'Aosta (dati Usl).

I nuovi casi positivi sono 17 a fronte di 97 persone sottoposte a tampone. Le guarigioni sono 27 (totale 5.584). Gli attualmente contagiati scendono a 856. I ricoverati sono 103 (42 all'Ospedale Parini, 42 all'Isav, 6 all'Ospedale da campo). Di questi 13 sono in terapia intensiva (quattro in più di ieri).

Per quanto riguarda le scuole risultano positivi 27 docenti e 28 studenti mentre sono sette le persone attualmente positive registrate tra il personale non docente. In isolamento 68 docenti, 152 studenti e 9 effettivi tra il personale non docente, per un totale di 229 persone.