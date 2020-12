Morto Quey: Lavevaz, Vda perde uomo di grande spessore

"La Valle d'Aosta perde un uomo di grande spessore umano e culturale". Lo dichiara il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, a nome del Governo regionale, esprimendo vicinanza alla famiglia e alla comunità verrezziese per la morte di Cesare Quey, già sindaco di Verrès e consigliere regionale.

"Uomo d'altri tempi, sempre attento e presente alle esigenze della comunità - dichiara Lavevaz - Cesare Quey è stata una figura di riferimento e di esempio per il paese. L'impegno politico e amministrativo, caratterizzato da onestà intellettuale e rettitudine morale, unito a quello sanitario come farmacista, sostenuto da qualità umane di rara correttezza e altruismo, ne hanno contraddistinto l'impegno sociale".