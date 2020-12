Covid:Montagnani,con rispetto misure dati scenderanno ancora

"Siamo in una delle fasi più delicate, con gli attuali valori di Rt se la popolazione valdostana mantiene tutte le misure necessarie i dati del contagio dovrebbero continuare a scendere". E' quanto spiega all'ANSA il coordinatore sanitario dell'emergenza Covid Luca Montagnani, sulla base degli ultimi dati riguardanti la diffusione del coronavirus in Valle d'Aosta. "I casi stanno diminuendo e, come è successo nella prima fase, i guariti stanno aumentando e la pressione sui reparti ospedalieri si sta riducendo, ma rimane leggermente alta in terapia intensiva", spiega Montagnani.

Per quanto riguarda l'attività di screening "la positività soprattutto nell'ultima settimana non ha un valore bassissimo, siamo intorno al 10 per cento dei positivi, però va detto che sono tutti screening fatti in un ambito di popolazione abbastanza a rischio".