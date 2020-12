Covid: app Vda x te, accordo ConfCommercio-Comune di Aosta

Una sezione dedicata al Comune di Aosta all'interno dell'app gratuita 'Vda x te' di Confcommercio, studiata per dare visibilità e sostegno alle aziende del territorio: è il frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale e l'associazione di categoria. "Un risultato significativo che dona maggiore pregio e credibilità all'app di Confcommercio - commenta Graziano Dominidiato, residente Confcommercio VDA - nata per sostenere le imprese in questo momento di profonda difficoltà. Auspichiamo che questo accordo possa rappresentare un valido motivo in più per aderire da parte delle aziende di Aosta che non l'hanno ancora fatto".

E' stato realizzato anche un video girato interamente nel capoluogo valdostano che mostra alcune delle attività che si sono iscritte all'app (https://youtu.be/DF7TlYN77qY). "Sono oltre 250 le imprese valdostane che hanno deciso di prendere parte al nostro progetto - ribadisce Adriano Valieri, Direttore Confcommercio VdA - con lo slogan questo Natale fai il buono la nostra associazione vuole sensibilizzare ed indirizzare gli acquisti natalizi non sulle grandi piattaforme online ma chiede esplicitamente di regalare il buono di una vetrina locale per ritrovarla nuovamente aperta l'anno prossimo" Da mercoledì 9 dicembre l'app avrà un "tools" in più indirizzato ad un pubblico di bambini: sarà possibile fare un click nella sezione "lettera a Babbo Natale" e scrivere la propria letterina dei doni che si vogliono ricevere.