Covid: 22 nuovi contagiati e due morti in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati registrati 22 nuovi casi di Covid-19 - a fronte di 58 persone sottoposte a tamponi - e due decessi, che portano a 335 il numero dei morti dall'inizio della pandemia. E' quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Scendono a 944 i casi positivi attuali, di cui 105 ricoverati (50 all'ospedale Parini, 50 alla clinica Isav di Saint-Pierre e 5 all'ospedale da campo dell'esercito). Tra i pazienti ricoverati 10 sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare 829. Da registrare 63 guarigioni (il totale sale a 5.469).