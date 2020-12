Covid: Iss, indice Rt in Valle d'Aosta scende a 0,81

Scende a 0,81 l'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19 della Valle d'Aosta in base ai dati del Monitoraggio Fase 2 Iss-ministero della Salute relativi alla settimana 23-29 novembre 2020 (aggiornati al 2 dicembre 2020), su una media di 14 giorni. Nella misurazione precedente era a quota 1,01.

A livello italiano, la cabina di regia evidenzia che "sebbene la pressione sui servizi sanitari sia ancora molto elevata, si osserva complessivamente un miglioramento dell'epidemia sul territorio nazionale con riduzione della velocità di trasmissione, riduzione dell'incidenza calcolata negli ultimi 14 giorni e diminuzione nelle ospedalizzazioni in area medica e in terapia intensiva. Questo quadro nazionale sottende un quadro diversificato a livello Regionale e sub-regionale". Tuttavia "l'incidenza rimane ancora troppo elevata per permettere una gestione sostenibile, pertanto è necessario raggiungere livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale consentendo un'ulteriore significativa diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione segnalati e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali ed ospedalieri".