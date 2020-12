Maltempo, risveglio sotto la neve in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta si è svegliata imbiancata da un sottile strato di neve. Le deboli precipitazioni, in corso dalla notte, hanno raggiunto le principali località al di sopra del fondo valle e sono più intense nei settori occidentali e al confine con il Piemonte.

L'ufficio meteo regionale prevede una "attenuazione dei fenomeni durante le ore centrali, quando a tratti si potrà avere neve mista a pioggia al di sotto di circa 700 metri in bassa Valle, forse anche in media Valle".

Alle 8 del mattino si registrano 0 gradi ad Aosta e Saint-Vincent, -2 a Courmayeur, -6 a Cogne e Breuil-Cervinia.