Covid: Lavevaz, non è momento abbassare attenzione

(ANSA) - AOSTA, 04 DIC - "La situazione epidemiologica da Covid-19 in Valle d'Aosta è in progressivo e costante miglioramento ormai da un mese, ma non è sicuramente questo il momento per abbassare l'attenzione". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz.

"E' comprensibile che ciascuno di noi, desideri il ritorno alla normalità, - prosegue - ma per raggiungere questo obiettivo la comunità valdostana, tutta, deve proseguire nei comportamenti virtuosi e responsabili tenuti finora". (ANSA).