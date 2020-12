Sicurezza:Laurencet (FdI),lavorare su illuminazione e telecamere

(ANSA) - AOSTA, 03 DIC - L'illuminazione e la videosorveglianza sono i "due temi principali" su cui occorre lavorare, secondo il consigliere comunale di Aosta Paolo Laurencet (FdI), per migliorare la sicurezza della città. "La videosorveglianza - ha spiegato in occasione di una conferenza stampa sul tema del decreto sicurezza in corso di discussione in parlamento - dovrebbe essere implementata, abbiamo oltre 100 videocamere in centro ma altre zone ne sono sprovviste. Per quanto riguarda l'illuminazione ci troviamo di fronte a un impianto vecchio che ha dei costi di manutenzione altissima, non solo alcuni quartieri ma tante zone della città sono al buio, anche la parte collinare: è ovvio che qui deve essere fatto un intervento su tutto l'impianto, non degli interventi a spot come si stanno facendo adesso. Dal mio punto di vista - ha aggiunto Laurencet - questo tipo di intervento richiederebbe una collaborazione con il privato, maggior luce e maggior sicurezza e magari anche la possibilità di far lavorare delle imprese locali, che in questo momento come tutti stanno subendo la crisi". (ANSA).