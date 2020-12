Covid: Presidente Valle d'Aosta, nostro Rt è 0,70

"Sono dati ancora informali, da validare, ma a domenica scorsa la Valle d'Aosta ha un Rt 0,70 circa, quindi la nostra curva sta scendendo e sta scendendo molto velocemente". Lo ha detto in Consiglio regionale il presidente Erik Lavevaz. "Abbiamo dati da zona arancione dal 9 novembre,- ha aggiunto Lavevaz - ma saremo riclassificati in zona arancione solo domenica prossima 6 dicembre, quindi dopo quasi un mese; inoltre abbiamo dei dati da zona gialla dal 15 novembre, ma saremo con tutta probabilità in zona arancione intorno al 20 dicembre. C'è qualcosa che non va".

Lavevaz, prerogative costituzionali per ordinanza - La Valle d'Aosta ha emesso lunedì scorso l'ordinanza di apertura dei negozi in deroga alla zona rossa, "nell'ambito di prerogative costituzionali". Lo ha detto il presidente della Regione autonoma, Erik Lavevaz, intervenendo in Consiglio regionale sulla polemica con il Governo. "Abbiamo voluto fare questa ordinanza perché ci è sembrato evidente che con questi passaggi fatti nelle ultime settimane si siano create disuguaglianze importanti tra cittadini italiani". Il ministro degli affari regionali Francesco Boccia ieri ha invitato Lavevaz a revocare l'ordinanza.