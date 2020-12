Covid: Minelli, da Governo approccio superficiale a montagna

"C'è stata molta superficialità nell'approccio alla montagna durante l'emergenza Covid da parte del Governo centrale. Serve dialogare e confrontarsi, le misure non devono essere irragionevoli e contraddittorie". Lo ha detto in aula l'assessore Chiara Minelli (Progetto civico progressista) durante il dibattito sull'emergenza Covid e sulla nuova legge approvata dal Consiglio Valle.

"Si tratta di una legge - ha aggiunto - che amplia la confusione e la complessità del quadro. Le interpretazioni sono contraddittorie anche in aula, c'è chi dice che si riaprirà da domani e chi no". Secondo Minelli "questi scontri istituzionali sono dannosi, occorre allontanarsi dai toni esasperati, l'Autonomia è un valore primario ma deve tenere conto del necessario dialogo a livello nazionale e europeo".