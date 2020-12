Covid: Marguerettaz, attacco ingiustificato a Valle d'Aosta

"C'è stato un attacco ingiustificato nei confronti della Regione Valle d'Aosta. Siamo stati rappresentati dai media come una Regione sciagurata che vuole aprire bar e pista da sci. E' una mistificazione. Le cose verranno fatte solo quando ci saranno le condizioni normative e sanitarie che lo permetteranno". Lo ha detto il capogruppo dell'Union valdotaine, Aurelio Marguerettaz, intervenendo in aula sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta.

"Questo mi fa male - ha aggiunto - perché stata data una notizia superficiale e volutamente per mettere in cattiva luce il Consiglio regionale che cerca di dare risposte Questa è una legge che vuol essere complementare, che vuol inserirsi all'interno di un quadro definito a livello nazionale. Non è una legge che vuole aprire tutto indiscriminatamente".