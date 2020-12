Covid: Manfrin, dato a Lavevaz strumento molto potente

"Abbiamo dato nelle mani del Presidente Lavevaz uno strumento molto potente: ora occorre usarlo adeguatamente, esattamente come ha fatto la Provincia autonoma di Bolzano, che con la stessa legge, da domani, aprirà bar, ristoranti e hotel, a prescindere dalla sua colorazione".

Lo ha detto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin, intervenendo nel dibattito sulla nuova legge per gestire l'emergenza Covid in Valle d'Aosta. "Dobbiamo avere chiari quali saranno i comportamenti della Giunta - ha proseguito - rispetto alle decisioni prese dallo Stato ignorando la Conferenza Stato-Regioni". "Il Presidente Lavevaz - ha aggiunto il collega Stefano Aggravi - ha, oggi più che mai, gli strumenti per agire: perché non si tratta di mettere la Valle d'Aosta o Bolzano contro Roma, ma dare all'ente-Regione in sé la possibilità di essere preso adeguatamente in considerazione".