Covid: Confcommercio, pronti ad aprire attività in montagna

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Valle della legge riguardante la gestione autonoma delle misure di emergenza sanitaria la Confcommercio Valle d'Aosta chiede al presidente della Regione Erik Lavevaz di dare "immediatamente corso alla legge regionale approvata e disciplinare quanto prima le riaperture". "L'articolato - ricorda - è stato approvato da tutti ad esclusione dei Consiglieri di Progetto Civico Progressista, gruppo del quale fa parte anche l'assessore al Commercio, turismo e sport Jean-Pierre Guichardaz".

"Come fatto in estate per le località marittime, - prosegue l'associazione - anche noi siamo pronti ad aprire le attività e strutture in montagna in totale sicurezza".

Il presidente di Confcommercio - Fipe VdA Graziano Dominidiato esprime anche "grande dispiacere e rammarico per la posizione assunta dal nostro assessore che di fatto si è dissociato dal Consiglio regionale e dalla maggioranza di cui fa parte".