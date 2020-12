Covid: Lavevaz, su screening decisione nei prossimi giorni

L'ipotesi di uno screening generale del coronavirus sulla popolazione valdostana "sarà valutata nei prossimi giorni avendo sotto mano i risultati dei pareri tecnici e alla luce delle informazioni che si avranno questa sera con il nuovo Dpcm: si deciderà se lo screening è da fare e quando è utile farlo". Lo ha precisato oggi, in Consiglio regionale, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz.

"Non c'è contraddizione nella maggioranza - ha aggiunto - può darsi c'è stata solo la decisione di qualcuno di comunicare prima del tempo le cose, anche rischiando di mettere in causa il lavoro metodico e serio che abbiamo cercato di svolgere in questi giorni".