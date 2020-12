Covid: Boccia chiede revoca ordinanza Vda apertura negozi

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha invitato il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Erik Lavevaz a revocare l'ordinanza con cui martedì ha disposto la riapertura dei negozi di prossimità, in deroga alla zona rossa in cui la regione ancora si trova. E' quanto ha riferito in Consiglio regionale lo stesso presidente Lavevaz. Nella lettera il ministro Boccia ricorda "le responsabilità che potrebbero derivare dall'applicazione delle misure introdotte riguardo alla tenuta delle reti sanitarie e alla tutela della salute dei cittadini valdostani".