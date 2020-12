Covid: ancora cinque morti in Valle d'Aosta

Ancora cinque decessi in Valle d'Aosta a causa del Covid. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta in base ai dati forniti dall'Usl.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati anche 42 nuovi casi positivi e 96 guarigioni; il totale dei contagiati attuali scende a 1.206. I ricoverati sono 135, di cui 13 in terapia intensiva. Il totale dei morti sale a 322 (176 nella seconda ondata).