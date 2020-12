Covid: Lavevaz, per Governo montagna è parco giochi

"Non so se per una mancanza di conoscenza della montagna o più semplicemente per delle sensibilità diverse da parte dei componenti del Governo, ma devo dire che una cosa che ho visto chiaramente è la difficoltà a far capire al Governo le esigenze legittime della montagna: l'impressione è che si veda la montagna come un parco giochi per le grandi città, cosa che sappiamo bene non essere così". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in Consiglio regionale è tornato sulla decisione del Governo Conte di chiudere gli impianti da sci per Natale.