Covid: screening di massa in Vda, Cri recluta volontari

La Croce rossa ha avviato il reclutamento dei volontari per lo screening Covid di massa in Valle d'Aosta che "si svolgerà su tre giorni (venerdì, sabato, domenica) ed indicativamente le date potrebbero essere 11/12/13 dicembre o 18/19/20 dicembre, da confermare". E' quanto si legge in un messaggio inviato nel pomeriggio ai volontari.

"La Valle d'Aosta si sta preparando ad effettuare su tutta la popolazione (target 70%) uno screening di massa relativo al Coronavirus, sullo stile Bolzano: gli obiettivi sono da un lato 'fotografare' la diffusione del virus nella regione, e dall'altro individuare soggetti positivi asintomatici" si legge nel messaggio. La Croce rossa "sarà chiamata a concorrere con il proprio personale, e le attività si possono riassumere nelle seguenti: supporto all'infermiere, supporto amministrativo, gestione ingressi e rilevazione temperatura". La disponibilità deve essere comunicata entro le 20,30 del 5 dicembre.