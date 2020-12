Covid: 25 nuovi casi positivi e due decessi in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta ci sono stati due decessi e sono stati rilevati 25 nuovi casi positivi al Covid-19. E' quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta su dati Usl. Le persone sottoposte a tampone sono state 123. Da registrare anche 75 guarigioni (il totale sale a 4.953). I casi positivi attuali scendono a 1.265.

I ricoverati sono 136, di cui 13 in terapia intensiva (2 in più di ieri). Il totale dei morti sale a 317 (171 nella seconda ondata).