Rete civica: nuovo direttivo, Protasoni alla comunicazione

Il nuovo direttivo di Rete Civica è composto da Chiara Minelli, Loris Sartore, Fabio Protasoni, Elio Riccarand, Eugenio Torrione e Sabina Vuillermoz. Lo ha eletto il Coordinamento politico riunitosi sabato 28 novembre. E' stato inoltre nominato Fabio Protasoni quale responsabile della comunicazione e sono stati individuati 11 responsabili tematici a supporto dell'azione politica di Rete civica dei prossimi mesi.

"La nuova struttura organizzativa - si lòegge in una nota - permetterà a Rete Civica di svolgere, con efficacia e con un'ampia partecipazione, il ruolo politico che le deriva dagli importanti risultati elettorali del 20 e 21 settembre".

"Il Coordinamento ha analizzato anche la difficile situazione economica e sociale derivante dal perdurare dell'emergenza sanitaria e della qualificazione della Valle d'Aosta come zona rossa. In attesa che si chiarisca la dinamica delle decisioni prese dal Governo Nazionale, che a oggi pare poco chiara, chiede che si accelerino tutte le azioni politiche necessarie a dare sostegno alle imprese, alle partite Iva, ai lavoratori e alle famiglie colpite dalla crisi" si conclude la nota.