Covid: Valle d'Aosta chiede data certa per ripartenza sci

"L'obiettivo delle regioni è stato finora di cercare di avere una data certa per la riapertura degli impianti sciistici senza indicare quale. Ovviamente la nostra speranza è di far partire la stagione in tempo per le vacanze di Natale, ma chiediamo che se questo non avverrà, come secondo indiscrezioni prevederebbe il Dpcm vietando gli spostamenti anche tra zone gialle, allora ci sia una data certa per la ripartenza dello sci anche dopo le vacanze ma soprattutto ci sia la certezza di un ristoro pesante, concreto, diretto a tutto il sistema economico della montagna". Lo ha detto l'assessore alle attività produttive della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy in merito all'avvio della stagione turistica invernale sull'arco alpino.