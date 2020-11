Rinascimento, trovare equilibrio tra sanità e economia

"La gente è esasperata: noi esigiamo che si ricerchi l'equilibrio tra il rispetto delle condizioni sanitarie e la salvaguardia del tessuto economico. Nessuno vuole sottovalutare l'emergenza sanitaria ma crediamo che si possa fare molto di più per coniugarla con quella economica". E' quanto dichiara, in una nota, Rinascimento Valle d'Aosta che ha partecipato alla conferenza stampa organizzata oggi da Confcommercio in Piazza Arco d'Augusto.

"Oggi - commenta Giovanni Girardini, presidente di Rinascimento Vda - ho voluto simbolicamente venire qui indossando i Sabot, les Socques, per ricordare che il trascurare con domande sistematicamente inevase, il subire passivamente direttive dall'esterno e il non assicurare il rispetto delle regole da parte di tutti, stanno determinando un clima di sfinimento e di esasperazione che in passato ha portato anche a manifestazioni plateali che vanno scongiurate".