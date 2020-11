Ambasciatore Germania incontra Valle d'Aosta

Un dialogo online tra l'Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, e i cittadini valdostani sui temi europei di attualità, tra cui un primo bilancio del semestre di Presidenza tedesca del Consiglio; la risposta dell'Unione europea alla pandemia da Covid-19 e le grandi sfide che attendono l'Europa, nonché sui rapporti tra Italia e Germania. L'iniziativa, ribattezzata 'Un Caffè con l'Ambasciatore', è in programma venerdì 4 dicembre 2020, alle 11,30. L'incontro sarà introdotto dall'Assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, e da Nadia Guindani, rappresentante della Comunità Walser; seguirà il discorso dell'Ambasciatore Elbling, per poi dar spazio alle domande e alle richieste di approfondimenti dei partecipanti.

Per seguire il dialogo, che avviene in italiano sulla piattaforma Zoom, occorre registrarsi tramite e-mail all'indirizzo ufficiostampa@rom.diplo.de, entro il 2 dicembre prossimo, così da ricevere il link per il collegamento.

Un caffè con l'Ambasciatore nasce nell'ambito della Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, attualmente in corso, ed è promossa dall'Ambasciata tedesca in Italia, in cooperazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e la Rete Europe Direct, di cui fa parte il Centro Europe Direct Vallée d'Aoste.