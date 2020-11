Covid: Lega, maggioranza divisa su stop allo sci

"Non sappiamo che cosa ne sarà della stagione invernale che stava per prendere il via. Un argomento, quello della stagione invernale, che divide l'attuale maggioranza". Lo scrive in una nota la Lega Vallée d'Aoste. Da un lato c'è "chi chiede di aprire e dall'altro il segretario del Partito democratico, attraverso la carta stampata, fa sapere che il Pd valdostano è perfettamente in linea con il Pd nazionale e quindi a favore dello stop allo sci. Viene quindi spontaneo chiedersi se l'assessore al Turismo - si interroga la Lega - condivida le parole del suo segretario o se sia in linea con i propri colleghi di giunta".