Enti locali: Lavevaz, assestamento con misure importanti

"L'intenzione è di portare possibilmente il rendiconto già ad aprile e quindi poi fare una manovra di assestamento importante come lo è stato con l'assestamento 2019, da cui è scaturita poi la legge 8 del 2020", riguardante misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, intervenendo durante l'assemblea del Cpel che ha esaminato la legge di stabilità e il collegato.

"Quindi quello che adesso stiamo cercando di fare - ha spiega Lavevaz - è di rimettere in circolo le risorse per quanto riguarda gli avanzi della legge 5 e della legge 8, da qua a fine anno, per iniziare a dare qualche risposta per quanto possibile sull'emergenza".

Riguardo alle leggi di settore, ha anticipato Lavevaz, "la direzione su cui vorrei lavorare insieme all'assessore Marzi e a tutta la giunta" è di "fare qualche ragionamento nel corso di quest'anno in prospettiva del bilancio 2022 per cercare di liberare quello che non è di competenza della finanza locale e liberare qualche risorsa in più sempre sui trasferimenti, con e senza vincolo".

Inoltre "l'altro impegno che mi posso prendere, un po' come è stato fatto nel 2020, visto che la prospettiva della legge di assestamento sarà di importi simili al 2019, quindi con risorse importanti, è di fare dei ragionamenti che tengano nella giusta considerazioni anche gli enti locali" perché "sono convinto, come ne è convinta la giunta, che gli enti locali siano il passaggio più immediato ed efficiente per una effettiva ripresa economica. Quindi quanto fatto nel 2020 credo possa essere ragionato sul 2021".