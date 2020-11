Ecommerce, Adava partner di valledaosta.shop

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - L'Adava ha deciso di sostenere e diventare partner della piattaforma online valledaosta.shop, nata per promuovere e sostenere le attività commerciali, ricettive, della ristorazione e le aziende produttrici, "aiutandole ad attraversare e a superare questo difficile momento", fa sapere l'associazione degli albergatori in una nota.

Gli utenti iscritti alla piattaforma, - comunica Adava - oggi sono oltre 4.000: potranno acquistare dei 'buoni sconto', coupon con prezzi di favore da spendere nel momento in cui le attività riapriranno o sugli e-commerce dei siti partner. Questa formula garantisce vantaggi per il consumatore finale e, contestualmente, liquidità alle aziende. Sono previste inoltre "azioni di marketing e inserzioni sulle testate cartacee e web di Piemonte, Lombardia e Liguria".

"Proprio in questo difficile contesto emergenziale - sottolinea Filippo Gérard, presidente di Adava - è importante non rimanere indietro, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Dobbiamo utilizzare questo tempo a disposizione per pensare a come riproporci sul mercato digitale sfruttando tutti gli strumenti che la tecnologia oggi può metterci a disposizione, facendoci trovare pronti per quando ci sarà la ripartenza. La piattaforma vuole certamente essere una vetrina per far conoscere al mercato esterno la nostra splendida regione e i suoi prodotti, ma ritengo possa altresì essere una buona opportunità per i valdostani di acquistare un buono (per sé stessi o come idea regalo) finalizzato a conoscere le nostre strutture ricettive, i nostri centri benessere o anche solo per programmare una cena gourmet nei ristoranti dei nostri alberghi". (ANSA).