Covid: Aosta, per sanitari gratuiti parcheggi in zone blu

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Via libera all'unanimità dal Consiglio comunale di Aosta a una mozione che mira alla gratuità dei parcheggi nelle strisce blu per i sanitari.

Il documento prevede "di dare mandato alla giunta comunale affinché sia approvata entro la prossima settimana una misura che conceda l'accesso gratuito fino al 31 dicembre 2020 ai parcheggi in zone blu della città al personale sanitario, socio sanitario e socio assistenziale, nonché al personale volontario organizzato impegnato in attività di aiuto a persone in isolamento e con necessità di assistenza domiciliare o in strutture diurne e residenziale e di valutare la sostenibilità e l'opportunità di concedere la gratuità degli abbonamenti riservati al personale sanitario dell'Usl al parcheggio Parini".

Il provvedimento bipartisan è frutto di un emendamento a una mozione che originariamente aveva presentato Rinascimento Valle d'Aosta. (ANSA).