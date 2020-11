Covid: il punto in Valle d'Aosta

Si interrompe la scia di decessi per il coronavirus in Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun morto. E' la prima regione in Italia dove non si hanno vittime nella seconda fase della pandemia.

Dall'inizio del contagio sono decedute per Covid 302 persone, di cui 156 solo nella seconda ondata. Se il numero di casi di nuovi positivi torna a superare le 100 unità (101), quello dei guariti rimane più alto (167), confermando una costante diminuzione del numero complessivo dei contagiati, sceso oggi a 1.547. I ricoverati sono 129 (uno in più di ieri), di cui 15 si trovano nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta.