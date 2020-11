Guasto trasformatore, stop produzione stabilimento Cas Aosta

La produzione della Cogne acciai speciali di Aosta è stata sospesa nella serata di oggi a seguito di un guasto al trasformatore nella centrale elettrica dello stabilimento siderurgico, che ha provocato una fiammata e un boato. L'erogazione dell'energia è stata interrotta e il sito è temporaneamente chiuso. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco di Aosta e la squadra di emergenza interna.

Sono in corso i lavori per la riparazione del guasto. Secondo quanto riferito dalla società, non ci sono feriti e danni.