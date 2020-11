Continuano a diminuire i contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta, ma il virus continua a mietere vittime: ancora 5 nelle ultime 24 ore. L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione registra solo 44 nuovi positivi su 282 persone sottoposte a tampone. Il numero totale si abbassa ancora (-70) e si attesta a 1.613. Anche la quantità dei ricoverati è in arretramento: 128 contro i 137 di ieri. Ma in rianimazione i pazienti aumentano: ora sono 17.