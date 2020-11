Camera commercio: Chambre vda mette on line nuovo sito

Il nuovo sito della camera di commercio della Valle d'Aosta è on line all'indirizzo www.ao.camcom.it. Realizzato dalla società del sistema camerale Infocamere, "rappresenta una evoluzione nell'ottica di una offerta sempre più puntuale ed efficace dei servizi messi a disposizione delle imprese e dei professionisti", spiegano dalla Chambre.

La home page si caratterizza per una prima parte dedicata alle informazioni, alle notizie, alle comunicazioni e agli strumenti social utilizzati dalla Chambre che, grazie alla moderna interfaccia potranno anche essere arricchite di nuovi contenuti multimediali.

Scorrendo all'interno del sito è poi disponibile una parte dedicata all'agenda dei principali appuntamenti con la possibilità di gestire anche l'iscrizione on line con un notevole risparmio di tempo da parte degli utenti interessati ad aderire agli appuntamenti in programma.

Una terza parte del sito sarà infine dedicata ai servizi della Chambre con informazioni utili, contatti e collegamenti per accedere ai principali strumenti a disposizione di imprese e professionisti.

"Si tratta di un importante aggiornamento per un sito che ormai sentiva il peso degli anni - commenta il Presidente della Chambre Nicola Rosset - In un periodo nel quale la digitalizzazione delle imprese rappresenta una esigenza sempre più impellente la Chambre non poteva rimanere indietro".