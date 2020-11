Giustizia: penalisti valdostani, nuovo presidente associazione

L'avvocato Giovanni Borney è il nuovo presidente della sezione valdostana - costituita un anno fa - della Camera penale 'Vittorio Chiusano' del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta. Unico candidato, è stato eletto all'unanimità nel pomeriggio del 24 novembre. Succede all'avvocato Corrado Bellora, che non si è ricandidato, nell'ottica di una concordata rotazione della carica presidenziale.

"E' per me un grande onore - ha dichiarato l'avvocato Bellora - essere stato il primo presidente della sezione valdostana della Camera penale ed essere stato eletto per acclamazione dai miei colleghi nel novembre scorso, e sono molto lieto che oggi mi succeda il collega Borney, che si è speso con disponibilità e competenza per la nascita e per lo sviluppo della sezione.

Lascio la presidenza in ottime mani".