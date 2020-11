Droga: piante di cannabis in casa, denunciati due giovani

Due giovani valdostani sono stati denunciati dai carabinieri alla procura di Aosta per produzione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione di M.T., di 28 anni, e M.R. (21) i militari della stazione di Nus, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, hanno trovato alcune piante di cannabis per produrre marijuana, coltivate in una serra artigianale ricavata nella mansarda. La perquisizione domiciliare è scattata a seguito di una "attività informativa acquisita sul territorio", fanno sapere i carabinieri.