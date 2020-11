Sociale: bando da 31 mila euro per sostegno a oratori

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - Scadranno venerdì prossimo 27 novembre i termini di presentazione delle domande per il finanziamento delle attività gestionali degli oratori per il periodo autunno 2020/estate 2021.

A disposizione ci sono 31 mila 400 euro per finanziare le attività gestionali degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e degli enti delle altre confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato un'apposita intesa. (ANSA).