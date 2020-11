Scuola: test Covid a 880 insegnanti Vda, solo 1% positivi

Sono stati fino ad ora 880 su oltre 2.000 gli insegnanti valdostani delle scuole dell'infanzia, primarie e medie che si sono sottoposti allo screening per il coronavirus, promosso dall'assessorato regionale all'istruzione, in collaborazione con l'Usl della Valle d'Aosta. La percentuale di positivi è di circa l'1%. L'attività prosegue fino a domenica. "Sono molto soddisfatto per la partecipazione - commenta l'assessore Luciano Caveri - che dimostra un senso di responsabilità del corpo insegnanti".