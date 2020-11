Rischio idrogeologico, accordo Vda-Ministero Ambiente

(ANSA) - AOSTA, 24 NOV - Per il finanziamento di tre interventi di riduzione del rischio idrogeologico la Regione Valle d'Aosta ha sottoscritto un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente. L'importo complessivo è di 2,9 milioni di euro. I lavori riguardano il comune di Cogne (mitigazione del rischio di caduta massi da falesia rocciosa incombente su abitazioni a Lillaz), di Gressoney-Saint-Jean (protezione dalla caduta massi dal versante a monte dell'abitato di Steina e della SR 44) e di Roisan (mitigazione del rischio sulla SR 17 in località Fontillon).

"Si tratta di una prima serie di interventi in un settore importante per la vita e lo sviluppo delle nostre vallate - spiega l'assessore alle Opere pubbliche e Territorio, Carlo Marzi - alla quale farà seguito un secondo gruppo di interventi più corposo, per il quale si stanno definendo le procedure di finanziamento sempre con il Ministero dell'Ambiente". (ANSA).