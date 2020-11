Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta sono stati 73 i casi di nuovi contagi da coronavirus su 259 persone sottoposte a tampone. I decessi di pazienti positivi sono stati due. Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità di crisi (in base ai dati Usl) diffuso oggi gli attualmente positivi scendono ancora e sono ora 1.767 (153 guariti). I ricoverati sono 142, di cui 14 in terapia intensiva.