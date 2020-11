COVID, il punto in Valle d'Aosta

Anche in Valle d'Aosta incominciano a emergere segnali di un rallentamento del coronavirus: nelle ultime 24 ore il nuovi positivi sono 77 su un totale di 314 persone sottoposte al tampone, ma purtroppo si sono registrati ancora cinque decessi. I guariti sono stati ben 142: il dato complessivo degli attuali contagiati è pertanto sceso di 70 unità attestandosi a quota 1.849. Anche sul fronte ospedaliero la situazione si sta stabilizzando: i ricoverati sono 146, di cui 13 in terapia intensiva.

Nel frattempo la Giunta regionale ha reso possibile la somministrazione dei tamponi anche da parte dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. A questo scopo ha stanziato 84 mila euro per più di 4.200 tamponi, recependo gli accordi integrativi regionali (Air) sottoscritti lo scorso 16 novembre dai Comitati permanenti regionali dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta. "Consentirà ai medici di assistenza primaria e ai pediatri di libera scelta di essere dotati di uno strumento diagnostico che sarà utile nell'ambito della loro attività quotidiana per specifici target di pazienti e a seguito di opportuna valutazione medica", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse.