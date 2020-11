Covid: Caveri, insegnanti aderiscano a screening

(ANSA) - AOSTA, 23 NOV - L'invito rivolto agli insegnanti valdostani ad aderire allo screening per il coronavirus promosso dalla Regione e a sottoporsi ai tamponi gratuiti è stato ribadito oggi dall'assessore all'istruzione Luciano Caveri che con il collega Roberto Barmasse (Sanità) ha fatto un sopralluogo al centro tamponi drive in e all'ospedale da campo in allestimento nell'area dell'Espace Aosta.

"In primis - ha spiegato - per senso di responsabilità, nei confronti di loro stessi e, più in generale, in relazione agli studenti con cui si rapportano ogni giorno, ma anche come adesione e come supporto alle iniziative che il sistema emergenziale della Valle d'Aosta sta mettendo in campo per monitorare e per tutelare l'intera comunità valdostana".

Secondo l'assessore Caveri "sono confortanti i dati che emergono dall'attività di screening: a conclusione del monitoraggio potremo analizzare nella complessità i dati, che al momento fanno emergere una bassa percentuale di rilevazione del virus tra il personale docente". (ANSA).