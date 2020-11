Scuola: Caveri, esposto in Procura su chiusura S. Francesco

L'assessorato regionale all'istruzione presenterà oggi alla Procura di Aosta un esposto sulla mancata riapertura di una parte della scuola San Francesco di Aosta causata dall'assenza di 21 insegnanti su 27 che non si sono sottoposti al previsto tampone per il Covid-19. Lo ha annunciato l'assessore Luciano Caveri.

"Presenteremo, già in giornata, un esposto alla Magistratura per accertare eventuali responsabilità per quanto avvenuto. La scuola è e resta - in particolar modo nel pieno di una pandemia che obbliga tutti al senso di responsabilità - un servizio pubblico essenziale. Questa è la linea del Governo regionale, che ho già spiegato questa mattina appena si è verificato l'evento", ha riferito Caveri.