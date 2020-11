Scuola: Cgil Flc, più risorse per assunzioni e sicurezza

Lo "stanziamento di risorse economiche consistenti già nel prossimo bilancio regionale, per determinare un aumento del personale e misure organizzative e strutturali per riportare insegnanti e alunni in classe in sicurezza" è la richiesta emersa dall'Assemblea generale Flc Cgil della Valle d'Aosta.

Secondo il sindacato è anche urgente rafforzare il personale sanitario per avere tamponi rapidi e tracciamento, con chiara definizione di tempi e procedure.

Sul piano organizzativo si chiede di prevedere gruppi stabili di alunni e team docenti, vietando le supplenze dei docenti in classi non proprie. Tra le richieste anche la formazione dei docenti in relazione alla didattica integrata e la ridefinizione del piano dei trasporti per organizzare lo scaglionamento delle entrate e delle uscite. Nelle scuole secondarie di secondo grado si propone anche la turnazione di gruppi classe mattino-pomeriggio in modo da avere un distanziamento maggiore.