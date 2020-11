Augusto Rollandin torna a ricoprire il ruolo di consigliere regionale della Valle d'Aosta. Esaurita il 7 novembre la sospensione di 18 mesi dall'Assemblea regionale, prevista dalla legge Severino dopo la sua condanna in primo grado per corruzione a 4 anni e 6 mesi, l'ex presidente della Regione è tornato oggi tra i banchi del Consiglio Valle ed ha prestato giuramento in apertura della seduta. E' stato eletto nella lista di Pour l'autonomie, con 1.085 voti.