Covid: 20 detenuti e 9 agenti positivi in carcere Brissogne

Nella casa circondariale di Brissogne ci sono 20 detenuti positivi al coronavirus e 9 casi tra il personale di polizia penitenziaria e due tra i dipendenti amministrativi. I dati sono stati forniti oggi in Consiglio regionale dall'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, rispondendo a una interpellanza del capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin.

Il primo caso di positività emerso nell'istituto penitenziario risale allo scorso 10 ottobre in un detenuto tradotto dal carcere Lorusso Cutugno di Torino.

"Mi auguro che questa emergenza sia affrontata nella maniera migliore - ha detto Manfrin - ma segnalo che all'interno del carcere ci sono delle strutture sanitarie che non sono in grado di gestire alcuna emergenza".