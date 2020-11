Union valdotaine: proroga per Comité fédéral causa Covid

Conformemente al proprio Statuto, il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha preso atto del fatto che Erik Lavevaz (presidente) e Davide Sapinet (voce presidente) - in quanto eletti in Consiglio Valle - sono 'decaduti' dai rispettivi incarichi e pertanto, nell'impossibilità di convocare gli organi interni, il direttivo viene prorogato. L'attività politica sarà condotta dal vice presidente David Follien, dal tesoriere Federico Perrin e dai membri ancora attivi ovvero Sara Favre, Pierre Bonel, Henry Calza e Guido Grimod. Fanno parte del Comité anche il senatore Albert Lanièce, il presidente della Pegione Erik Lavevaz, il capogruppo in Consiglio Valle Aurelio Marguerettaz e il rappresentante della Jeunesse Valdôtaine Daniele Grange. "Il Comité fédéral - si legge in una nota - continuerà a lavorare rispettando le linee programmatiche approvate nel congresso del 2018. E' stato anche avviato un percorso per arrivare ad un congresso nella primavera del 2021".