Reddito cittadinanza: percepito da 1.350 famiglie valdostane

Tra gennaio e agosto di quest'anno sono state 1.350 le famiglie valdostane che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza. Lo rivela l'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia. Si tratta del 2 per cento dei nuclei familiari presenti nella regione, contro una media nazionale del 4 per cento. I beneficiari sono aumentati rispetto al periodo tra aprile e dicembre del 2019. L'importo medio mensile ricevuto nel 2020 è stato di 403 euro (534 in Italia). Inoltre coloro che hanno fruito del Reddito di emergenza sono stati 360, per una media di 530 euro a testa.