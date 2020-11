Covid: scatta screening per 2.469 operatori scuola Vda

Screening su base volontaria per 2.469 operatori della scuola valdostana, tra cui 2.272 docenti e 197 insegnanti di sostegno: la campagna scatterà il 21 novembre e nella prima fase interesserà i docenti di alta, media e bassa valle, poi si passerà a quelli di Aosta e dintorni. "Si tratta di tamponi rapidi - ha spiegato l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri - su base volontaria. Si era partiti dall'idea di chiudere la scuola, le autorità sanitarie ci hanno evidenziato la non opportunità del provvedimento, è stata invece accolta la nostra proposta dello screening che si svolgerà al Drive In di Aosta. Auspichiamo che ci sia una massiccia partecipazione".